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​Ханты-Мансийский НПФ поздравил победителей конкурса «Педагог года» в Ханты-Мансийском районе

С 9 по 11 февраля в деревне Ярки проходил муниципальный конкурс «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2023»

​Ханты-Мансийский НПФ поздравил победителей конкурса «Педагог года» в Ханты-Мансийском районе
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

С 9 по 11 февраля в деревне Ярки проходил муниципальный конкурс «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2023», где Ханты-Мансийский НПФ выступил спонсором мероприятия. Всего в конкурсе приняли участие 19 работников образования.

Своими впечатлениями от конкурса поделилась Назарикова Анна, призер в номинации «Учитель года»: «Я впервые участвую в таком конкурсе, мне очень понравилось. Было безумно волнительно, конечно, возникали небольшие трудности, но я со всем справилась и получила замечательный опыт».

Победителями этого года стали:
«Руководитель года Ханты-Мансийского района – 2023»:
 2 место – Лисицына Алена Олеговна, «Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева».
1 место – Сивкова Жанна Владимировна, «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский».

«Учитель года Ханты-Мансийского района – 2023»:
 3 место – Назарикова Анна Сергеевна, «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский», учитель русского языка и литературы.
2 место – Комалова Любовь Александровна, «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск», учитель начальных классов.
1 место – Воронцова Юлия Владимировна, «Средняя общеобразовательная школа с. Батово», учитель биологии, химии, географии.

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района – 2023»:
 3 место – Красноперова Мария Сергеевна, «Детский сад «Голубок» п. Луговской».
2 место – Девяткова Елена Валентиновна, «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск».
1 место – Норкова Юлия Михайловна, «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск».

«Педагогический дебют Ханты-Мансийского района – 2023»:
 2 место — Кох Алена Владимировна, «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы», учитель начальных классов.
1 место – Ахметзянова Ирина Евгеньевна, «Средняя общеобразовательная школа д. Ярки», педагог-психолог.

«Сердце отдаю детям – 2023»:
 1 место – Есембаева Айгуль Эдуардовна, «Центр дополнительного образования», педагог дополнительного образования, п. Луговской.

«От сердца к сердцу – 2023»:
 1 место – Абзалова Инира Мараторвна, «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск», старший воспитатель.


Ханты-Мансийский НПФ много лет сотрудничает с образовательными учреждениями и реализует региональную программу «Две пенсии для бюджетников». Она позволяет педагогам формировать будущую пенсию с помощью средств окружного бюджета. Участниками региональной пенсионной программы уже стали 21 тысяча работников образования. Таким образом педагоги Югры активнее других бюджетников используют своё право на дополнительную пенсию.


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