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​АО «Транснефть – Сибирь» заменило систему электрохимзащиты нефтепровода в ХМАО-Югре

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после замены систему электрохимической защиты в Югре

​АО «Транснефть – Сибирь» заменило систему электрохимзащиты нефтепровода в ХМАО-Югре
Фото: Транснефть-Сибирь

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после замены систему электрохимической защиты (ЭХЗ) участка магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры – Клин протяженностью 205 км в зоне обслуживания Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов в ХМАО-Югре.

Работы по замене системы ЭХЗ трубопровода проводились с декабря 2021 года в рамках программы технического перевооружения. Цель – повышение надежности объектов линейной части. Электрохимическая защита применяется для защиты трубопровода от коррозии, связанной с выносом металлов с тела трубопроводов в результате электрохимических процессов, происходящих в почве.

В ходе работ по техническому перевооружению системы ЭХЗ на участке линейной части МН смонтированы шесть импульсных преобразователей катодной защиты инверторного типа модульной конструкции взамен трансформаторного типа. Преимуществом новых преобразователей является высокая энергоэффективность, компактные массогабаритные размеры силовой части, низкий коэффициент пульсации выходного напряжения (менее 2-х процентов). Установлены 54 глубинных ферросилидовых заземлителей. Данное устройство предназначено для стекания положительного потенциала в землю и защиты подземных металлических коммуникаций от коррозии. Также специалисты выполнили монтаж 167 контрольно-измерительных пунктов, установку медно-сульфатных электродов сравнения и датчиков скорости коррозии.

Кроме того, установлено оборудование высокочастотной связи для передачи параметров станции катодной защиты в Единую систему диспетчерского учета АО «Транснефть – Сибирь».

Все оборудование и материалы – отечественного производства, соответствуют предъявляемым ПАО «Транснефть» требованиям безопасности и надежности. Новая система ЭХЗ позволяет поддерживать защитный потенциал трубопровода в автоматическом режиме, производить контроль параметров и необходимые измерения в процессе эксплуатации.

Техперевооружение системы ЭХЗ магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин проводилось с соблюдением природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности ПАО «Транснефть». Применение современного энергоэффективного оборудования позволит обеспечить его защищенность от воздействия коррозии и, соответственно, повысит надежность и безопасность транспортировки нефти.


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