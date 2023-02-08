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​В Югре начнут выписывать электронные рецепты

Жители Сургута смогут приобретать лекарства в аптеках города по электронному рецепту

​В Югре начнут выписывать электронные рецепты
Фото: unsplash.com

Жители Сургута смогут приобретать лекарства в аптеках города по электронному рецепту. Такая возможность у пациентов пяти поликлиник города появится благодаря пилотному проекту Сбербанка совместно с ООО «Первый электронный рецепт» и властями региона. Назначения можно увидеть в бесплатном мобильном приложении «Мой рецепт».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Первый электронный рецепт», к которому подключается Югра, будет полезен всем: доктору он сэкономит время, а пациенту упростит поиск необходимого лекарства в аптеках».

Кирилл Хромов, управляющий директор ООО «Первый электронный рецепт»: «Это социально значимый проект для югорчан, который будет способствовать повышению качества медицинских услуг в регионе. Наша команда уже подключила 37 субъектов страны. Уже более 60-ти миллионов россиян может использовать систему электронного рецепта в повседневной жизни. Мы постоянно работаем над улучшением сервиса для всех участников цепочки: врачей, фармацевтов и пациентов. Электронный рецепт на лекарство всегда доступен под рукой - в мобильном приложении «Мой рецепт», которое можно скачать бесплатно в магазинах электронных приложений».

Марина Тараник, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Департамента здравоохранения ХМАО-Югры: «Внедрение электронного рецепта проходит в рамках национального проекта «Здоровье». Преимущества электронного рецепта очевидны и для пациента – электронный рецепт не помнется и не потеряется, и для врача, так как процедура оформления электронных назначений давно уже реализована в медицинских информационных системах, и для фармацевта, так как позволит быстрее найти необходимое лекарство в базе медикаментов. Кроме того, внедрение электронных рецептов в ближайшей перспективе возможно позволит сократить очные визиты к врачу счет удаленной выписки и продления рецептов сургутянам, имеющим хронические болезни».

В соответствии с ФЗ-61 электронный рецепт юридически равен бумажному. Врач, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, выписывает рецепт в виде электронного документа в медицинской информационной системе. Пациент практически сразу может увидеть назначенные медикаменты на экране своего смартфона, для этого ему только потребуется установить мобильное приложение «Мой рецепт», найти которое можно в магазинах GooglePlay или AppStore.

В приложении можно настроить отображение не только своих рецептов, но и рецептов близких. Кроме того, в приложении отображается карта аптечных пунктов города, в которых можно купить выписанные медикаменты. Оплатить и забрать медикаменты можно, показав QR-код рецепта из приложения работнику аптеки. В ближайшее время также возможно будет оформить доставку на дом. В пилотном проекте по выписке электронных рецептов участвуют все Сургутские городские клинические поликлиники.


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