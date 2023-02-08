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​ВТБ начнет оформлять кредитные карты клиентам с 18 лет

ВТБ меняет условия выдачи кредитной «Карты возможностей»

​ВТБ начнет оформлять кредитные карты клиентам с 18 лет
Фото: ВТБ

ВТБ меняет условия выдачи кредитной «Карты возможностей» и снижает возраст для ее оформления с 21 года до 18 лет. Теперь для ее получения достаточно иметь ежемесячный доход от 15 тысяч рублей и стаж на текущем рабочем месте от трех месяцев, требований к общему стажу работы нет.

Клиенты банка могут оформить кредитную «Карту возможностей» на базе национальной платежной системы «Мир». Выпуск и обслуживание бесплатное, без дополнительных условий. По карте действует беспроцентный период до 110 дней. Максимальный кредитный лимит составляет 1 млн рублей. Карта предусматривает снятие наличных до 50 тысяч рублей без комиссии в течение семидневного периода. В рамках программы лояльности держателям карты доступен кешбэк мультибонусами от 2% с каждой покупки в популярных категориях «Супермаркеты», «Транспорт и такси», «Рестораны и кафе», а для зарплатных клиентов также в категории «Аптеки».

«Все больше молодых людей стремятся стать финансово независимыми как можно раньше и нередко начинают получать трудовой стаж с 18 лет, совмещая работу с учебой. Именно для этой категории клиентов мы решили снизить возраст оформления кредитных карт. По нашим прогнозам, рост рынка кредитных карт, который отмечался в 2022 году, продолжится и в этом, однако теперь клиенты смогут использовать их вместе с программами банковской рассрочки. Благодаря рассрочке и кредитной «Карте возможностей», клиенты ВТБ смогут беспроцентно пользоваться средствами, выбирать комфортный срок погашения и сумму платежа. От конкурентов это предложение отличает то, что рассрочкой ВТБ можно воспользоваться не только в части новых, но и ранее совершенных покупок. Мы рассчитываем, что снижение возрастного ценза позволит обеспечить молодым людям набор необходимых финансовых инструментов для более гибкого распоряжения средствами», – отметила Анастасия Подойницына, и.о. начальника управления «Кредитные карты» ВТБ.

С января для держателей кредитной «Карты возможностей» стала доступна беспроцентная рассрочка от 3 до 12 месяцев для покупок от 1 тыс. рублей, проведенных по кредитной карте за последние 30 дней. Клиент вносит за ее оформление единую комиссию. Задолженность погашается равными платежами, которые необходимо вносить на кредитную карту до 20 числа каждого месяца. Оформить рассрочку можно в ВТБ Онлайн за несколько кликов.


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