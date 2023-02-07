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​ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматные сети

С 7 февраля клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ смогут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций

​ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматные сети
Фото: ВТБ

С 7 февраля клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ смогут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций. Создание единого парка устройств самообслуживания станет первым этапом интеграции новых банков в Группу ВТБ и доведет число доступных банкоматов для клиентов почти до 20 тысяч.

На этапе объединения ВТБ, «Открытие» и РНКБ отменяют комиссии по снятию и внесению наличных для розничных клиентов в своих устройствах. Воспользоваться сервисом смогут владельцы всех карт банков ВТБ, «Открытие» и РНКБ. Лимиты на снятие наличных и пополнение карточных счетов будут зависеть от тарифного плана, установленного банком-эмитентом карты.

Единая банкоматная сеть объединенных банков превысит 19,5 тыс. устройств, из которых 14,4 тыс. устройств относятся к ВТБ, 3,7 тыс. – к «Открытию», 1,5 тыс. – к РНКБ.

«Интересы клиентов для нас всегда во главе угла. При интеграции мы заинтересованы не только в сохранении клиентской базы, но и ее расширении. Создание общей сети банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ стало первым этапом объединения банков. Мы значительно укрепляем возможности по работе с устройствами самообслуживания для пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. Клиенты «Открытия» и РНКБ получат доступ к одной из крупнейших сетей в России, которая теперь превысит 19,5 тысяч устройств. Аналогичные подходы будут применены и по другим направлениям интеграции», – отметил Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

«Объединение банкоматных сетей позволит нашим клиентам уже сейчас воспользоваться преимуществами интеграции банка «Открытие» в ВТБ, крупнейшую российскую банковскую группу. Мы расцениваем это как важный шаг на пути достижения синергетического эффекта от объединения услуг и сервисов ведущих отечественных банков», – комментирует президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев.

«Благодаря объединению сетей банкоматов будет создана одна из самых больших сетей устройств самообслуживания в нашей стране, – говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Можно сказать, что между Крымом и материковой частью России появился еще один «мост», только финансовый. Теперь визиты наших клиентов в другие регионы будут еще более комфортными – как и поездки клиентов ВТБ и банка «Открытие» на отдых в Крым».


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