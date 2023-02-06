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​Сбер начинает масштабное тестирование клиентами платёжного стикера

Тестирование стикера Сбера будет бесплатным для клиентов, в нём примут участие 100 тыс. человек

​Сбер начинает масштабное тестирование клиентами платёжного стикера
Фото: Сбер

Сбер начинает масштабное тестирование технологии платёжный стикер. Тестирование будет бесплатным для клиентов, в нём примут участие 100 тыс. человек.

Платёжный стикер даёт возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Сейчас в Сбербанке они могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платежного стикера расширит эту возможность на большее число клиентов.

Стикер крепится к смартфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна. Номера карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей. Также этот инструмент позволяет снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка: «Мы запустили тестирование с участием 100 тыс. клиентов, чтобы понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты. По итогам масштабного тестирования мы примем решение о внедрении платёжных стикеров в промышленную эксплуатацию. А главное, принимая решение о возможном запуске, мы учтём отзывы участников тестирования для доработки продукта, ведь для нас самое важное — удобство и комфорт клиентов при использовании наших платежных сервисов».

Платёжный стикер — вариант Дебетовой СберКарты «Мир». Поэтому параметры его использования аналогичны: за покупки начисляются бонусы СберСпасибо, а обслуживание бесплатно, если тратить по карте от 5 тыс. рублей в месяц. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям либо заблокировать стикер в случае утраты.


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