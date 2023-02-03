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ВТБ: в январе объем продаж ипотеки с господдержкой вырос на 70%

​В январе ВТБ выдал свыше 2,2 тысячи ипотечных кредитов

ВТБ: в январе объем продаж ипотеки с господдержкой вырос на 70%
Фото: ВТБ

В первый месяц 2023 года ВТБ выдал в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» свыше 2,2 тысячи кредитов на сумму 14,5 млрд рублей, что в 1,7 раза по объему превышает результат за аналогичный период прошлого года.

«В текущих экономических условиях льготные программы остаются драйвером рынка, позволяя клиентам приобрести новый объект со сниженным ежемесячным платежом по кредиту. Несмотря на изменение ценовых параметров в 2023 году, наибольшим спросом среди заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки. По ней в январе мы провели примерно каждую вторую льготную сделку. Если говорить о выдачах ипотеки в целом, то, по нашим прогнозам, в рамках жилищного кредитования российские банки в январе выдали не менее 300 млрд рублей. Это ниже значений начала прошлого года, когда россияне оформляли кредиты в ожидании нового роста ставок», - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В топ-3 регионов по объему выдач «Ипотеки с господдержкой-2020» в январе вошли Москва и область (5,7 млрд рублей), Краснодарский край (2,4 млрд рублей) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2 млрд рублей). Средний размер кредита по итогам первого месяца 2023 года составил 6,5 млн рублей.

С нового года кредит в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» в ВТБ доступен от 7,7%. Дисконт в размере 0,3 п.п. к ставке правительства доступен заемщикам, оформляющим онлайн-заявки или использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.

Остальные параметры программы не менялись: предельная сумма кредита составляет 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 6 млн рублей – в других регионах. На объекты ряда застройщиков возможно увеличение размера ипотеки до 30 и 15 млн рублей соответственно. Максимальный срок кредитования может достигать 30 лет. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного сегмента. По итогам 2022 года банк оформил около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей, показав второй результат по продажам в своей истории. Основным драйвером стали льготные программы, объем выдач по которым вырос более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 516 млрд рублей.


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