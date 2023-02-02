Компания «Россети Тюмень» подвела итоги работы по подключению к электросетям новых клиентов, статистику энергетики представили за 2022 год. Специалисты отмечают: по сравнению с предыдущим годом количество присоединенных потребителей выросло до 7 тысяч (на 32 %). Суммарная выданная мощность превысила 250 МВт.

Больше всего обращений за услугой техприсоединения (ТП) наблюдалось в Тюменской области, где сосредоточены энергообъекты «Россети Тюмень» низкого класса напряжения 0,4 – 10 кВ. По сравнению с 2021 годом количество заявок от жителей региона увеличилось на 15 %, и на 100 % превысило показатель доковидного 2019 года. Особенно заметен интерес жителей к объектам загородной недвижимости в Тюменском районе, расположенном рядом с региональным центром. Около 75% заявок поступили в компанию с территории, занимающей 2,5 % от общей площади Тюменской области. Для выполнения заявок компания пересмотрела подход к организации работ. В частности, было привлечено 18 дополнительных бригад и вдвое (до 850 млн рублей) увеличены затраты на проведение работ.

Большая часть новых клиентов в прошлом году – свыше 90 % – это бытовые потребители. В общей сложности энергокомпанией к электрическим сетям подключено свыше 6,5 тысячи домов и других частных объектов. Важно, что порядка 600 договоров ТП – около 9 % от общего объема – не были исполнены по вине самих заявителей, которые нарушили условия договора и своевременно не подготовили объект к подключению электричества.

Как отметила заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Елена Бакланова, ключевым вызовом развития энергоинфраструктуры в регионе является грамотное планирование земельных участков.

«Мы неоднократно отмечали отсутствие коридоров под инженерные сети при отведении земель, а также несвоевременную и неполную подачу заявок на ТП застройщиками в угоду мнимой экономии. В итоге страдают простые люди. Задачи перспективного строительства требуют синхронного развития инфраструктуры. Пора начать разрабатывать мастер-планы освоения территорий и привлекать к взаимодействию ресурсоснабжающие организации. В части электросетей такие компетенции у нас есть», – отметила Елена Бакланова.