16+
Логотип Сиапресс
USD  70,0414   EUR  76,9564  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Энергетики Тюменской области подключили к сетям 6,5 тысяч бытовых потребителей

Компания «Россети Тюмень» подвела итоги работы по подключению к электросетям новых клиентов

​Энергетики Тюменской области подключили к сетям 6,5 тысяч бытовых потребителей
Фото: Россети Тюмень

Компания «Россети Тюмень» подвела итоги работы по подключению к электросетям новых клиентов, статистику энергетики представили за 2022 год. Специалисты отмечают: по сравнению с предыдущим годом количество присоединенных потребителей выросло до 7 тысяч (на 32 %). Суммарная выданная мощность превысила 250 МВт.

Больше всего обращений за услугой техприсоединения (ТП) наблюдалось в Тюменской области, где сосредоточены энергообъекты «Россети Тюмень» низкого класса напряжения 0,4 – 10 кВ. По сравнению с 2021 годом количество заявок от жителей региона увеличилось на 15 %, и на 100 % превысило показатель доковидного 2019 года. Особенно заметен интерес жителей к объектам загородной недвижимости в Тюменском районе, расположенном рядом с региональным центром. Около 75% заявок поступили в компанию с территории, занимающей 2,5 % от общей площади Тюменской области. Для выполнения заявок компания пересмотрела подход к организации работ. В частности, было привлечено 18 дополнительных бригад и вдвое (до 850 млн рублей) увеличены затраты на проведение работ.

Большая часть новых клиентов в прошлом году – свыше 90 % – это бытовые потребители. В общей сложности энергокомпанией к электрическим сетям подключено свыше 6,5 тысячи домов и других частных объектов. Важно, что порядка 600 договоров ТП – около 9 % от общего объема – не были исполнены по вине самих заявителей, которые нарушили условия договора и своевременно не подготовили объект к подключению электричества.

Как отметила заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Елена Бакланова, ключевым вызовом развития энергоинфраструктуры в регионе является грамотное планирование земельных участков.

«Мы неоднократно отмечали отсутствие коридоров под инженерные сети при отведении земель, а также несвоевременную и неполную подачу заявок на ТП застройщиками в угоду мнимой экономии. В итоге страдают простые люди. Задачи перспективного строительства требуют синхронного развития инфраструктуры. Пора начать разрабатывать мастер-планы освоения территорий и привлекать к взаимодействию ресурсоснабжающие организации. В части электросетей такие компетенции у нас есть», – отметила Елена Бакланова.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:29, просмотров: 117, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 1666
  2. Шесть человек, включая трех девушек, погибли на дорогах ХМАО за сутки 1311
  3. В Сургуте выписали первую тройню 2023 года Югры 555
  4. ​Сургут продолжает лидировать в Югре по заболеваемости ковидом 455
  5. Доверчивая вартовчанка брала кредиты на «шубы» и отдавала деньги мошенникам 450
  6. В Лангепасе проверят факт травмирования 11-летнего мальчика на ледяной горке 428
  7. Аспирин, парацетамол, йод внесли в список потенциально дефицитных лекарств 423
  8. ​Эксперты ожидают рост доходов населения в Югре в ближайшие годы 421
  9. Из Нижневартовска запускают рейс в Узбекистан 384
  10. ​В школу Югры второй день подряд поступают сообщения о минировании 358
  1. ​Крюк на кладбище 2527
  2. Администрацию Сургута покинет замдиректора ДАиГ Алексей Усов 2062
  3. Югорчане смогут увидеть яркую комету невооруженным глазом 2045
  4. ​Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер 1948
  5. ​Депутатам всех уровней можно будет не публиковать декларации – хорошо это или плохо? 1869
  6. В России в ближайшие месяцы наличными придется платить намного чаще, чем сейчас 1834
  7. ​Мелочь, а неприятно 1813
  8. Лесоповал 1811
  9. 14 раз югорчане пытались передать телефоны заключенным: у них ничего не вышло 1769
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 января? // АФИША 1751
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8233
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5649
  3. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 4255
  4. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 4138
  5. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 3673
  6. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 3608
  7. Еще одна брешь 3457
  8. Как восстановить режим сна после праздников // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3374
  9. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 3338
  10. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 3328

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика