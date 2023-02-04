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​Сургутский бренд организовал собственное производство мужских сорочек

ZAKROEV - бренд мужской классической одежды

​Сургутский бренд организовал собственное производство мужских сорочек
Фото: ZAKROEV

ZAKROEV - бренд мужской классической одежды, который с 2018 года предлагает не только готовые изделия и их доработку в своем профессиональном ателье, а также осуществляет индивидуальный пошив.

В 2022 году основатели бренда, Иван и Мария Закроевы, реализовали одну из своих главных целей — создали швейное производство мужских сорочек.

Пошив сорочек – процесс сложный и кропотливый, поскольку к качеству этих изделий предъявляются высокие требования. Используется только высококачественный голландский хлопок с разнообразной фактурой. Все ткани, прежде чем попасть в производство, обязательно проходят проверку на усадку и износостойкость.

Цех был открыт в Тюмени рядом с новой студией ZAKROEV. Команда портных профессионалов разработала лекала и потратила несколько месяцев на отработку деталей, чтобы достичь лучшей посадки по фигуре! Лекала сорочек ориентированы на различные типы фигур и рост, а также доступны вариации манжет, воротников и декоративной отделки.

На сегодняшний день пошив осуществляется в первую очередь для всей сети студий бренда ZAKROEV в городах Сургут, Ханты-Мансийск и Тюмень, в которых мужские сорочки уже представлены в наличии. А также принимаются заказы на персональный пошив. Многие гости и партнеры уже по достоинству оценили результаты труда этого производителя.

В планах на этот год разработка и пошив женской коллекции классических костюмов и сорочек! Больше о бренде — https://surgut.zakroev.ru/

г.Сургут, ул.Никольская, 8

+7(3462)77‒96‒85


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