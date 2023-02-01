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​Жители квартала «Булгаков» уже в этом году получат ключи от своих квартир

В этом году финальный дом квартала «Булгаков» введут в эксплуатацию

​Жители квартала «Булгаков» уже в этом году получат ключи от своих квартир
Фото: Булгаков

В этом году финальный дом квартала введут в эксплуатацию. Его готовность — 85%. Совсем скоро в Сургуте будет завершен второй классический квартал, где жители начнут писать новую главу своей жизни.

Эстетика — одна из главных отличительных особенностей проекта, каждая деталь проходит тщательный отбор специалистами. Именно поэтому «Булгаков» притягивает взгляды прохожих, а жители с большим теплом говорят о месте, в котором живут.

Вот, что они отмечают:

— классическая архитектура;

— французские балкончики;

— большие окна;

— приватный двор;

— видеонаблюдение;

— дизайнерские парадные;

— инженерные решения.

Квартир осталось немного, вместе с тем ассортимент планировок сохранен. Площади — от 41,82 м² до 87,37 м². Это значит, что вы можете подобрать для своей семьи максимально подходящий вариант. В чем их особенность:

— Главная фишка квартир в финальном доме квартала, конечно, просторные кухни-гостиные. Утреннее чаепитие, приготовление ужина, отдых за чтением книг или семейный просмотр киноленты — благодаря зонированию этой комнаты, каждый в семье может заниматься разными делами, но быть рядом. А для приватного отдыха, работы и учебы — раздельные спальни детей и родителей.

— Во многих планировках дома есть альков — это ниша в стене, которую можно использовать для установки шкафа. Но также здесь будет прекрасно смотреться стильный открытый шкаф с аксессуарами под ваш интерьер. А если вы поклонник книг, в нише можно оборудовать мини-библиотеку.

— Вариант квартиры с гардеробной оценят те, кто тщательно подходит к выбору образов — все вещи будут собраны в одном месте. Создать образ для офиса или вечернего мероприятия можно в считанные минуты. Какая женщина откажется от такого?

— В любой из комнат найдется место для работы. Идеально, если приходится часто закрывать задачи удаленно. Также мини-офис можно оборудовать на лоджии с панорамным видом.

И последнее — для любителей созерцать городские панорамы — в квартирах предусмотрены лоджии с панорамным остеклением. Представляете, какие виды открываются с верхних этажей этого шестнадцатиэтажного дома? Есть чем вдохновляться.

Жить в таком месте — особенное удовольствие. Успейте и вы стать жителем квартала «Булгаков». До ввода дома вы можете приобрести квартиру по выгодной ставке 4.3% на весь срок кредитования. Менеджеры отдела продаж являются ипотечными брокерами, поэтому нет необходимости ходить в банк. При встрече вы получите индивидуальный расчёт по ипотеке, а также сможете подать заявку на её одобрение.

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