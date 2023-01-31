Две умные колонки с ассистентами Салют — SberBoom и компактная SberBoom Mini появились в продаже

Две умные колонки с ассистентами Салют — SberBoom и компактная SberBoom Mini с виртуальными ассистентами Салют, появились в продаже. Они воспроизводят музыку, развлекают детей и взрослых, помогают управлять разными устройствами умного дома и обеспечивать безопасность. Колонки разработаны для Сбера командой компании-партнера SberDevices.

SberBoom выдаёт объёмный звук 360° мощностью 40 Вт. За высокие частоты отвечает твиттер, а 4-дюймовый драйвер низких частот с неодимовым магнитом дополнен специальными динамическими мембранами по бокам — пассивными излучателями. Они помогают расширить диапазон низких частот, который воспроизводит акустическая система. В компактной версии новой колонки разработчики применили те же принципы, благодаря чему даже при небольших размерах и мощности 5 Вт SberBoom Mini обеспечивает сбалансированное звучание.

Колонки открывают доступ к аудиотеке HiFi-стриминга Звук.Для детей в Звуке есть раздел с образовательными подкастами, сказками, колыбельными и весёлыми песенками. Ассистенты Салют научились понимать шёпот и умеют шёпотом отвечать — эта функция пригодится, если нужно дать какие-то поручения, пока ребёнок спит.

SberBoom и SberBoom Mini не только развлекают пользователей, но и делают их повседневный быт проще и удобнее. Колонки ставят будильники и таймеры, рассказывают о погоде, предупреждают о пробках и даже помогают контролировать обстановку в доме. Для этого в колонках есть сервис домашнего комфорта «Детектор шума».Сервис определяет шумы вокруг колонки, когда пользователя нет дома — плач ребёнка, звон разбитого стекла, журчание воды, лай собаки, звук сирены, хлопки. Когда в аудиоданных будет найден выбранный шум, колонка отправит короткий отрезок записи через защищённое облако владельцу.