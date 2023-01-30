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​Югорчане смогут снимать наличные в гипермаркете «Декорадо»

Сбер и гипермаркет «Декорадо» запустили новый сервис - снятие наличных на кассах магазина

​Югорчане смогут снимать наличные в гипермаркете «Декорадо»
Фото: Сбер

Сбер и гипермаркет «Декорадо» запустили новый сервис - снятие наличных на кассах магазина. Югорчане, пришедшие за покупками в «Декорадо», смогут снять со своей карты до 5 тысяч рублей за один раз и до 20 тысяч в сутки. Комиссия с клиентов Сбера не взимается. Лимиты, комиссии и ограничения по картам других кредитных учреждений устанавливаются банками-эмитентами.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Чтобы снять нужную сумму, покупателю необходимо сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна 100 рублям и не превышать 5 тыс. рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой выдаст покупателю наличные. Подобный сервис уже реализован в сетевых супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток». Список региональных партнеров будет расширяться. Наша задача - обеспечить югорчан финансовыми услугами с помощью простых и удобных инструментов».

Кроме того, Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях Югры. Это позволяет жителям иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где нет поблизости банкоматов и офисов. В частности, такая возможность предоставлена жителям п. Каркатеевы, п. Сентябрьский, пгт. Пойковский Нефтеюганский района; п. Ульт-Ягун, д. Лямина, с. Сытомино, п. Белый Яр Сургутского района; п. Большие Леуши, д. Нижние Нарыкары, п. Андра Октябрьского района; с. Ванзетур Березовского района; с. Ванзеват, п. Верхнеказымский Белоярского района; п. Цингалы, с. Нялинское, п. Луговской, п. Сибирский Ханты-Мансийского района.


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