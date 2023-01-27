ВТБ в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» запустил кешбэк для пенсионеров в дополнительной категории «Аптеки». С января 2023 года при переводе пенсии на карту банка они получают 2% от стоимости покупок в аптеках в виде мультибонусов.

Четвертая категория «Аптеки» для пенсионеров дополнит три базовые раздела программы лояльности, доступные всем клиентам банка: «Супермаркеты», «Транспорт и такси» и «Рестораны и кафе». Кешбэк начисляется в виде мультибонусов. Чтобы его получить, достаточно перевести зачисление пенсии на карту ВТБ до 30 сентября 2023 года, подключиться к программе лояльности и оплачивать покупки картой в аптеках.

Для перевода пенсионных выплат на карту ВТБ необходимо иметь учетную запись на Госуслугах и подать соответствующее заявление в ВТБ Онлайн, в любом отделении банка или через контакт-центр. ВТБ сам передаст данные в Социальный фонд России.

«В старшем возрасте забота о здоровье приобретает особое значение, а траты на витамины и лекарства существенно возрастают. Чтобы поддержать пенсионеров, мы вернем им часть повседневных трат на лекарства. Получить кешбэк очень просто – клиент расплачивается картой ВТБ в аптеках и получает мультибонусы, которые может обменять на товары в каталоге программы лояльности или конвертировать в рубли и вернуть себе на счет. Это станет очередной мерой поддержки старшего поколения в рамках инициативы банка «Семейный капитал», которая уже включает финансовую и нематериальную помощь пенсионерам», – говорит Елена Нестеренко, заместитель начальника управления «Старшее поколение» ВТБ.

В рамках инициативы «Семейный капитал» ВТБ оказывает различную финансовую поддержку клиентам, получающим пенсию на карту банка. Например, банк зачисляет пенсионерам 7% на остаток по счету до 100 тыс. рублей. Кроме этого, они могут без комиссии снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков и оплачивать онлайн услуги ЖКХ. В 2022 году число тех, кто получает пенсию на карту ВТБ, выросло почти на 50% и превысило 1 млн человек.

Справка: С 1 января 2023 года Пенсионный фонд Российской федерации и Фонд социального страхования Российской федерации объединены в одну общую государственную структуру - Фонд пенсионного и социального страхования РФ (сокращённо Социальный фонд России или Соцфонд).