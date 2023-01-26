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​В прошлом году югорчане инвестировали в золото 200 млн рублей

В 2022 году югорчане пополнили свои обезличенные металлические счета (ОМС) в Сбербанке на 40 кг золота

​В прошлом году югорчане инвестировали в золото 200 млн рублей
Фото: Сбер

В 2022 году югорчане пополнили свои обезличенные металлические счета (ОМС) в Сбербанке на 40 кг золота. Объем вложений составил почти 200 млн рублей, увеличившись в 2 раза по сравнению с 2021 годом.

Всего по итогам прошлого года жители ХМАО приобрели более 800 кг драгоценных металлов на 270 млн рублей. Самыми популярными металлами у югорчан стали золото и серебро: на них приходится 45% и 37% от общего количества совершенных сделок.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Особенно хорошо защитные свойства драгметаллов проявляют себя во время турбулентности на рынках — в эти периоды металлы, как правило, начинают расти в цене. Так было в 2008-2011 годах, в разгар пандемии и в первом квартале 2022 года. Если проанализировать график стоимости золота за последние 10-15 лет, то можно увидеть, что в долгосрочной перспективе рост цен на металл опережал инфляцию. Таким образом, эффективнее всего вкладываться в этот инструмент на долгий срок — от 3-5 лет, чтобы сберечь свои накопления от девальвации».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«По статистике Югорского отделения Сбербанка, в 2022 году жители региона чаще, чем в 2021-м, открывали обезличенные металлические счета. Этот показатель увеличился почти в 2,5 раза. Большинство клиентов - около 98% - открывали ОМС без посещения офиса через СберБанк Онлайн».

Открыть ОМС можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и в отделениях банка. Минимальный объём металла, доступный к покупке, - 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. При владении металлом более трех лет клиенту не придется платить НДФЛ от полученной прибыли.


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