Чаще всего студенты из УрФО и Республики Башкортостан в 2022 году оформляли в Сбербанке образовательные кредиты для обучения в Уральском федеральном университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина.

В топ вузов по итогам прошлого года также вошли Тюменский государственный университет, Башкирский государственный университет, Уральский государственный юридический университет, Уральский государственный экономический университет и Челябинский государственный университет.

Всего за прошлый год студенты и абитуриенты оформили более 3,5 тысячи кредитов на образование. Сумма выданных займов превысила 400 млн рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Ставка по кредитам на образование с господдержкой была снижена с 8,5% до 3% еще в августе 2020 года. С этого момента интерес к продукту стабильно растет. Например, по сравнению с 2021 годом количество студентов из УрФО и Башкирии, решивших получить образование с помощью финансовой поддержки Сбербанка, выросло в 2 раза. Это значит, что все больше молодых людей заботятся о будущем и уже сейчас занимаются планированием свой карьеры».

Кредит на образование с господдержкой можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию (проверить её наличие можно на сайте Рособрнадзора) и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет либо возьмёт академический отпуск.

Ставка по кредитам на образование с господдержкой сейчас составляет 3%. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок кредита — это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.