ВТБ предлагает владельцам кредитной «Карты возможностей» оформление покупок в рассрочку. Теперь клиенты смогут в течение одного года возвращать деньги за совершенные в магазинах операции по карте, не платя при этом проценты банку. Услуга доступна в ВТБ Онлайн за несколько кликов.

Рассрочку можно подключить для покупок от 1 тыс. рублей, проведенных по кредитной карте за последние 30 дней. Клиент самостоятельно выбирает срок ее действия – от 3 до 12 месяцев. Рассрочка предоставляется без процентов, клиент только один раз оплачивает комиссию за ее оформление. Чем короче срок рассрочки, тем ниже комиссия. Задолженность погашается равными платежами, которые необходимо вносить на кредитную карту до 20 числа каждого месяца.

«По данным ВТБ, у каждого третьего россиянина есть кредитная карта, что делает ее самым популярным форматом пользования заемных средств. При этом 28% пользователей этого продукта не успевают погасить задолженность в льготный период и оплачивают банкам проценты. ВТБ в новом году продолжает улучшать условия для пользователей нашего флагманского продукта – кредитной «Карты возможностей». Благодаря рассрочке на покупки по карте клиенты смогут фактически беспроцентно пользоваться средствами, а также выбирать комфортный размер платежа и срок погашения долга. Новый сервис позволит приобрести необходимые вещи сегодня и оплатить несколькими платежами без обременения для семейного бюджета», – отметила Анастасия Подойницына, и.о. начальника управления «Кредитные карты» ВТБ.

По ее словам, в 2023 году ожидается, что кредитные карты будут частично замещаться программами банковской рассрочки. Из-за этого будет происходить перераспределение их доли, в целом рост всего сегмента продолжится, но более сдержанными темпами.

Клиенты банка могут оформить кредитную «Карту возможностей» на базе национальной платежной системы «Мир». Выпуск и обслуживание бесплатное, без дополнительных условий. По карте действует беспроцентный период до 110 дней. Максимальный кредитный лимит составляет 1 млн рублей. Держателям карты в рамках программы лояльности доступен кешбэк от 2% в категориях «Супермаркеты», «Транспорт и такси», «Рестораны и кафе», а также до 50% у партнёров.