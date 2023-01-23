В начале февраля Сбер начнёт самое масштабное массовое тестирование технологии «Платёжный стикер». Тестирование новой технологии будет для клиентов бесплатным.

Платёжный стикер даёт возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь технология нужна владельцам айфонов, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Сейчас в Сбербанке они могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платёжного стикера расширит эту возможность на большее число клиентов.

«Технология платёжного стикера надёжна и безопасна, ведь, по сути, это почти аналог банковской карты, но более компактный. При этом мы хотим понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты у наших клиентов, потому решили пригласить их протестировать вместе с нами инновацию и поделиться впечатлениями со Сбером, — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. — По итогам масштабного тестирования, в котором бесплатно примет участие 100 тысяч человек, мы примем решение о внедрении платёжных стикеров в промышленную эксплуатацию. А главное, принимая решение о возможном запуске, мы учтём отзывы участников тестирования для доработки продукта, ведь для нас самое важное — удобство и комфорт клиентов при использовании наших сервисов».

Тестирование с участием клиентов начнётся уже в ближайшее время. О том, как стать тестировщиком сервиса, банк уже совсем скоро сообщит дополнительно.

Стикер крепится к айфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна. Номера карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, — в магазине, кафе, парикмахерской и так далее. А ещё по нему можно снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

Платёжный стикер — вариант дебетовой СберКарты «Мир». Поэтому параметры его использования аналогичны: за покупки начисляются бонусы от СберСпасибо, а обслуживание бесплатно, если тратить по карте от пяти тысяч рублей в месяц. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям либо заблокировать стикер в случае утраты.