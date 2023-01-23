В минувшие выходные в Тюменском макрорегионе завершился первый этап Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети». Это мероприятие проводится с 2018 года, его цель – выявление одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников.

Организатором олимпиады в Тюменском макрорегионе выступает компания «Россети Тюмень». Заявки на участие в отборочном этапе, завершившемся 22 января, подали подростки из 94 образовательных учреждений Югры, ЯНАО и Тюменской области. Учащиеся 9-11 классов и студенты колледжей решали задачи по физике, математике и информатике. Более 200 участников успешно справились с заданиями отборочного этапа. После обработки и оценки решений жюри определит обладателей наибольшего количества баллов, которые перейдут во второй тур, запланированный на начало марта.

Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы для поступления в вузы-партнеры компании, а также приоритетное право на целевое обучение по профильным направлениям подготовки. Лучших участников энергетики также пригласят на Энергетическую проектную смену во Всероссийском детском центре «Орленок», где состоится интенсив по разработке и реализации собственных проектов по перспективным направлениям энергетики. Сопровождать работу детей будут преподаватели ведущих российских вузов.

Отметим, с 2018 года участниками Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети» стали более 400 ребят из Югры, Ямала и Тюменской области, 16 из них заняли призовые места. В прошлом году победителями стали ребята из Сургута и Тюмени.