Сбербанк профинансирует строительство жилых домов в микрорайоне «Западный» столицы Югры. Кредитная линия проекта, девелопером в котором выступает ГК «ДСК-1», превысит 1 млрд рублей.

В границах улиц Энгельса и Елены Сагандуковой на северо-западе Ханты-Мансийска появятся два новых дома с развитой инфраструктурой. В проекте предусмотрены закрытый двор без машин, пешеходный бульвар, озеленение и большая парковка. Застройщик обеспечит индивидуальную концепцию благоустройства, включая современную безбарьерную среду.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы продолжаем успешное сотрудничество с девелопером ДСК, это уже пятый проект, строящийся при финансовой поддержке Сбера. Ранее мы предоставляли проектное финансирование для возведения жилых комплексов в Сургуте. Уверен, что наше сотрудничество продолжится, так как в Югре большие перспективы по строительству жилья на ближайшие годы».

Богдан Токмаджан, директор по продажам «ДСК-1»:

«ДСК-1 в Ханты-Мансийске приступает к застройке уникального проекта, полностью отвечающего статусу столицы Югры и самым высоким стандартам качества жилья. Надежное многолетнее партнерство со Сбером дополнительно расширяет наши возможности, позволяя возводить дома повышенного уровня комфорта. В итоге будущие новоселы ЖК «Западный квартал» обретут полноценную комфортную среду и непревзойденные условия для жизни в превосходном районе города».