Агентство по страхованию вкладов будет страховать пенсионные выплаты и добровольные взносы клиентов негосударственных пенсионных фондов.

С 1 января 2023 года заработала система гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, участником которой стал Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд. Администрировать систему будет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Создание системы предусмотрено в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2022 г. № 555-ФЗ «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» (Закон № 555-ФЗ).

Таким образом будут защищены средства на пенсионных счетах, а также выплаты назначенных пенсий клиентов Ханты-Мансийского НПФ по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.