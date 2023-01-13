В 2022 году более тысячи работников «Россети Тюмень» выступили в качестве волонтеров, приняв участие в 17 всероссийских и региональных проектах. Кроме того, они стали участниками 13 благотворительных акций, состоявшихся по инициативе компании. В рамках добровольческой деятельности помощь получили тысячи жителей Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, ДНР и ЛНР.

Так, энергетики поддержали всероссийский эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки». Они собрали более 70 кг пластиковых крышечек, а на вырученные средства компания приобрела дорогостоящую реабилитационную технику для двух детей с ограниченными возможностями здоровья.

Наиболее массовой добровольческой инициативой специалистов «Россети Тюмень» стала донорская акция «Одной крови», которая объединила 270 человек из 11 городов России. Все вместе они сдали более 60 литров крови для медицинских организаций Тюменского макрорегиона – этого достаточно для оказания помощи 80 пациентам. Проект был высоко оценен экспертами на региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ и одержал победу в номинации «Ответственный бизнес».

Для поддержки школьников ДНР накануне начала учебного года «Россети Тюмень» организовали и провели акцию «Добрые знания». Инициатива позволила собрать более 10 тысяч канцелярских принадлежностей и свыше 1,5 тысяч детских книг. Проживающим в ДНР ребятам, которые пойдут в первый класс, сотрудники сетевой компании отправили рюкзаки и наборы первоклассников. А в рамках акции «Собери ребенка в школу» они сформировали 150 школьных комплектов для нуждающихся ребят из крупнейших городов ХМАО-Югры.

Отметим, активными инициаторами и участниками социальной работы в компании являются представители профсоюзной организации и Совета молодых специалистов. Вклад энергетиков в развитие волонтерского движения в Тюменском макрорегионе отмечен благодарственными письмами от муниципальных органов власти, социальных и образовательных учреждений.