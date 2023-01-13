16+
Логотип Сиапресс
USD  67,7775   EUR  72,7908  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сбер запустил в Югре новый сервис оплаты услуг ЖКХ

Жителям Югры в приложении Сбербанк Онлайн стал доступен новый сервис «Дом»

​Сбер запустил в Югре новый сервис оплаты услуг ЖКХ
Фото: Сбер

Жителям Югры в приложении Сбербанк Онлайн стал доступен новый сервис «Дом». Теперь все квитанции собраны в одном месте, а оплатить услуги ЖКХ можно только по адресу, не указывая номер лицевого счета.

Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать пункт «Дом» и указать один или несколько адресов. После этого появится список поставщиков услуг и суммы начислений. Перечень услуг можно расширять вручную, нажав на знак «плюс».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Пользователям больше не нужно вручную набирать всю информацию из квитанции по оплате или сканировать QR-код. Это сводит к нулю риск ошибки и сокращает время на оплату. К сервису уже подключены более 65 управляющих компаний и ресурссонабжающих организаций Югры. Список поставщиков услуг будет расширяться».

Мобильным приложением СберБанк Онлайн активно пользуются более 95% клиентов Югорского отделения Сбербанка. Сервис позволяет осуществить все необходимые банковские операции при помощи смартфона. Здесь можно оплатить связь, ЖКХ, перевести деньги по номеру телефона, ознакомиться с историей платежей и переводов, открыть вклад или карту, проверить баланс счета, оформить и погасить кредит без посещения офиса. Скачать СберБанк Онлайн на Android можно по ссылке на официальном сайте банка. Там же размещена инструкция, как пользоваться СберБанк Онлайн на IOS.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:38, просмотров: 54, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 1167
  2. ​В ЗАГСе Сургутского района назвали необычные имена для новорожденных 888
  3. Житель Сургута продает уникальный метеорит за 10 миллионов 810
  4. В Госдуме призвали отправлять «всю молодежь» на полгода на военные сборы 805
  5. ​Цепляемся за норму 788
  6. В Карелии судят главу ОПГ, продававшей наркотики в Сургуте 765
  7. Два музея из Югры попали в топ лучших по итогам всероссийского проекта 729
  8. В Сургуте объявили борьбу с наледью на крышах, козырьках и балконах 719
  9. Молодой югорчанин отправится в воспитательную колонию из-за угона авто и нарушения условного срока 704
  10. ​Югорская пенсионерка инвестировала в мошенников 1,6 млн рублей 675
  1. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 2746
  2. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 2455
  3. В Сургуте местные жители жалуются на подростков с ножами в кафе // ВИДЕО 2383
  4. Югорчанин отправился пешком в Тюмень, чтобы встретить Новый год с женой и ребенком 2058
  5. В Сургуте сбили пешехода на красном сигнале светофора // ВИДЕО 1919
  6. В Нягани пациент наркодиспансера угрожал ножницами людям и резал себя 1850
  7. В Мегионе из-за аварии на теплотрассе в домах пропало отопление 1834
  8. ​Актировка: 1-11 классы второй смены 1826
  9. В России планируют усложнить получение гражданства через фиктивный брак 1778
  10. В Нижневартовске отменили праздничные мероприятия из-за погодных условий 1761
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 4530
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4271
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4076
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3505
  5. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3342
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3336
  7. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3288
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3186
  9. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3178
  10. ​«Государственный человек» 3084

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика