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​«Россети Тюмень» построят километровый переход ЛЭП через протоку Оби

«Россети Тюмень» зимой приступит к реконструкции перехода воздушных ЛЭП «Кирьяновская – ПП Восточный-2» и «Кирьяновская – Ореховская»

​«Россети Тюмень» построят километровый переход ЛЭП через протоку Оби
Фото: Россети Тюмень

Компания «Россети Тюмень» нынешней зимой приступит к реконструкции перехода воздушных ЛЭП 110 кВ «Кирьяновская – ПП Восточный-2» и «Кирьяновская – Ореховская» через судоходную протоку Мулка в Югре. ЛЭП участвуют в электроснабжении Орехово-Ермаковского нефтяного месторождения и 3 труднодоступных поселков, где проживают коренные малочисленные народы Севера. Стоимость инвестиционного проекта составит более 150 млн рублей.

Из-за подмывов и разрушений подводной части правого берега протоки Мулка возможно подтопление фундаментов опор и обрушение ЛЭП. Чтобы избежать этого, «Россети Тюмень» установят четыре новые опоры на расстоянии от 180 до 260 метров от русла реки, высотой 74 метра каждая. Общая протяженность пролета над рекой превысит 1,3 км. На линиях электропередачи компания установит более 650 изоляторов и 76 птицезащитных устройств. Кроме того, спецпереход будет оснащен современным грозозащитным оборудованием и автономной системой светоограждения.

Устройство фундаментов, установка опор, монтаж проводов и грозозащиты начнутся уже этой зимой, поскольку в условиях приарктического региона земля и водная преграда становятся пригодными для безопасного перемещения грузов, спецтехники и персонала только после полного промерзания. К работам электросетевое предприятие планирует привлечь грузовую и вездеходную технику, автокраны и буровые установки.

«Россети Тюмень» ведут непрерывную работу по совершенствованию и развитию электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Реконструкция ЛЭП повысит надежность электроснабжения объектов нефтедобычи и жителей поселков Покур, Былино и Вампугол, добраться до которых по земле можно только в зимний период, а летом – на вертолете или по воде.


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