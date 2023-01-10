Уже прошел месяц, как вступило в силу решение ЕС, Австралии и стран «Большой семерки» о введении потолка цен на российскую нефть, а также эмбарго Евросоюза на импорт сырой нефти из России морским путем (при этом запрет не распространяется на транспортировку «черного золота» по трубопроводам). Подобные ограничения создали стимул к перенаправлению нефти в Индию, Китай и другие страны. И в декабре, по данным Kpler, поставки российского «черного золота» по морю упали лишь 22% по сравнению со средним показателем за последние 11 месяцев.

При этом рынок труда в российской нефтегазовой сфере не претерпел серьезных изменений. Нефтегазовые компании все также нуждаются в большом количестве рабочих рук. Но, несмотря на повышение заработной платы, сотрудничество с учебными заведениями, формирование кадрового резерва и расширение социального пакета, согласно опросу, проведенному Службой исследований одного из популярных сайтов по поиску работы, 62% компаний испытывают дефицит кадров. Например, сегодня:

АО «Ленгазспецстрою» – ведущему предприятию Северо-Запада России по строительству магистральных газонефтепроводов и подземных хранилищ газа требуется 27459 сотрудников,

в «Газпроме» открыто 36212 вакансий,

«Газстройпром» – генеральный подрядчик по строительству компрессорных станций и магистральных газопроводов ПАО «Газпром» подал 975 объявлений о поиске сотрудников, «Татнефть» –719, а «НОВАТЭК» – 504.

«Роснефти» требуется 3919 новых работников, а «Лукойлу» – 2854.

Наиболее востребованы машинисты экскаватора, бульдозера, трубоукладчика, водители самосвала, геодезисты, инженеры ПТО, дефектоскописты, электрогазосварщики, мастера СМР. Как правило, компании ищут сотрудников для работы вахтовым методом, поэтому обещают высокий уровень оплаты труда – в среднем 110-150 тысяч рублей в месяц.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в ближайшее время добыча нефти может снизиться на 5-7% из-за отказа поставлять сырье в страны, присоединившиеся к потолку цен. А добыча газа, в связи с уменьшением на четверть экспорта по трубам, может сократиться еще больше: до 671 млрд кубометров, то есть на 12%. Однако говорить о том, что в дальнейшем нефтегазовые компании будут массово сокращать работников, нельзя. Наоборот, если не произойдет изменений государственной политики в части популяризации рабочих специальностей, то нефтегазовая отрасль после стабилизации ситуации и перенаправления экспорта углеводородов в Индию, Китай, Пакистан и другие страны, рискует столкнуться с еще большим дефицитом сотрудников в будущем.