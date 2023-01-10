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​Клиенты Сбера подали уже свыше 8,5 тысяч заявок на получение обновленной льготной ипотеки

За 9 дней января Сбер принял почти 3,8 тыс. заявок на получение ипотеки по программе «Господдержка»

​Клиенты Сбера подали уже свыше 8,5 тысяч заявок на получение обновленной льготной ипотеки
Фото: Сбер

За 9 дней января Сбер принял почти 3,8 тыс. заявок на получение ипотеки по программе «Господдержка» на общую сумму 16,3 млрд рублей. По «Семейной ипотеке» банк получил свыше 4,6 тыс. заявок на 20,2 млрд рублей, подсчитали в Домклик.

По данным аналитиков Домклик, наиболее востребованными льготные программы оказались в Московской области: на покупку жилья по программе «Господдержка» жители запросили почти 2 млрд рублей кредитных средств, а по «Семейной ипотеке» — 2,5 млрд рублей.

Также в тройку регионов-лидеров по общему объему запрашиваемых сумм вошли Москва (2,2 млрд рублей на «Господдержку» и 2,3 млрд рублей на «Семейную ипотеку») и Краснодарский край (1,2 млрд рублей на «Господдержку» и 1,2 млрд рублей на «Семейную ипотеку»).

Напомним, ранее Правительство РФ продлило действие программы «Господдержка» до 1 июля 2024 года с повышением ставки с 7 до 8%. Минимальная ставка в Сбере составляет от 7,3% годовых (на строительство дома) и от 7,7% (на покупку дома или квартиры в новостройке).

Изменилась и «Семейная ипотека»: с января получить жилищный кредит Сбера по льготной программе смогут семьи с двумя и более детьми до 18 лет. До этого «Семейная ипотека» действовала только для семей, где дети родились в 2018 году и позже, либо есть ребёнок с инвалидностью. Оформить «Семейную ипотеку» в Сбере можно по ставке от 5,3% (на строительство жилого дома) и от 5,7% годовых (на покупку жилого дома или квартиры в новостройке).


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