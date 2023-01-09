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​В Сбере посчитали, что на Урале чаще всего покупали перед Новым годом и в дни каникул

Покупательская активность жителей региона в декабре 2022 года выросла почти на 9%

​В Сбере посчитали, что на Урале чаще всего покупали перед Новым годом и в дни каникул
Фото: Сбер

Покупательская активность жителей региона в декабре 2022 года выросла почти на 9% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, а сумма расходов увеличилась на 6%. Об этом свидетельствуют данные по безналичным расчетам через платежные терминалы Сбербанка в торговых и сервисных точках на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан.

В предновогоднюю неделю на Урале чаще, чем в среднем за декабрь, совершали покупки в супермаркетах (+12%), посещали рестораны (+20%) и приобретали авиабилеты (+36%).

При этом в канун Нового года сократились траты на бытовую технику, электронику, одежду, обувь и автотовары. Пик покупок в этих категориях пришелся на период с 12 по 25 декабря. Другими словами, большинство жителей региона стараются заранее приобрести подарки близким и подготовить праздничный гардероб.

Количество покупок, совершенных в новогодние каникулы 2023 года, оказалось сопоставимо с аналогичным периодом 2022 года. При этом в новогодние праздники выросло количество заказов на доставку готовой еды из кафе и ресторанов (+11%). Также уральцы больше внимания уделяли своему здоровью (+8%) и чаще пользовались услугами такси (+7%). Реже в праздники приобретали автотовары и оплачивали услуги парковки.


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