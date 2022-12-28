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​«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения новогодней столицы Сибири

В Югре энергетики «Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт и техническое обслуживание 7 энергообъектов

​«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения новогодней столицы Сибири
Фото: Россети Тюмень

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре энергетики «Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт и техническое обслуживание 7 энергообъектов, стоимость работ составила порядка 9 млн рублей.

Подстанции и воздушные линии обеспечивают электроэнергией Ханты-Мансийск – новогоднюю столицу Сибири. Благодаря проведенным работам, была повышена надежность энергоснабжения более 100 тысяч жителей и гостей города.

Под плановые мероприятия попали 3 линии электропередачи и 4 питающих центра в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. На ЛЭП энергетики заменили 568 изоляторов и 100 гасителей вибрации, выполнили тепловизионный контроль 37 соединений и установили порядка 270 птицезащитных устройств. Помимо этого, специалисты усилили контур заземления 35 опор воздушной линии 110 кВ «Фоминская – Югра» и переставили на новый фундамент опору ВЛ 110 кВ «Снежная – Фоминская».

При проведении мероприятий на ПС 110 кВ «АБЗ», «Пойма» и «Ханты-Мансийская», а также подстанции 220 кВ «Югра» выполнен текущий ремонт 8 силовых трансформаторов, а также техобслуживание 48 выключателей и 12 разъединителей. Кроме того, энергетики проверили функционирование более 200 комплектов оборудования релейной защиты и автоматики.

Напомним, что официальный статус новогодней столицы Сибири Ханты-Мансийск носит с 2021 года. Благодаря выполненным «Россети Тюмень» мероприятиям, все новогодние площадки города, в том числе единственная в России «Резиденция Ёлки», будут обеспечены надежным и качественным электроснабжением.


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