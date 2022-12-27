16+
Логотип Сиапресс
USD  68,4487   EUR  72,6226  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Дмитрий Гришин возглавил Комитет по инновациям в банковской отрасли Ассоциации российских банков

Основными задачами нового комитета являются создание условий для цифровизации российских банков

​Дмитрий Гришин возглавил Комитет по инновациям в банковской отрасли Ассоциации российских банков
Фото: Банк Уралсиб

Директор по инновациям Банка Уралсиб Дмитрий Гришин возглавил вновь созданный Комитет по инновациям в банковской отрасли Ассоциации российских банков.

Основными задачами нового комитета являются создание условий для цифровизации российских банков, поиск новых технологических решений для обеспечения развития отечественного финансового рынка, экспертиза предложений регулятора и подготовка собственных инициатив по внедрению инфраструктурных решений, которые способствуют снижению барьеров для входа на отраслевой рынок и развитию конкуренции, а также обмен опытом в сфере разработки и внедрения инноваций в банковской отрасли.

«Внедрение системы работы с инновациями требует специализированных компетенций. Средний срок, за которой работа с инновациями становиться системной и начинает приносить эффект – 18-24 месяца. Создавая этот комитет, мы уверены, что коллаборация принесет значимую пользу как банкам в поиске и внедрении инновационных решений, так и финтех компаниям, которые на этой площадке смогут презентовать свои инновационные решения широкому кругу интересантов», – отметил Дмитрий Гришин.

Банк Уралсиб является одним из лидеров рынка по цифровизации и работе с инновациями, что находит свое отражение в профильных рейтингах. В ноябре Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России по итогам первого полугодия 2022 года, согласно исследованию Skolkovo Fintech Hub.

Дмитрий Гришин работает в банковской сфере с 2005 года, в Банке Уралсиб – с 2020 года. Имеет большой опыт в работе с инновациями, в разное время занимал руководящие должности в Российском фонде технологического развития, Фонде развития промышленности. Ведет авторские курсы по финтеху при НИУ ВШЭ, эксперт Центра НТИ по распределенным реестрам на базе СПбГУ, соорганизатор летней школы мастерчейн.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:52, просмотров: 175, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре приступили к проектированию зала прощаний у здания тубдиспансера 1006
  2. ​«Государственный человек» 939
  3. Её духовное наследие - бесценное сокровище 926
  4. ​Москва, Сочи, Петербург и Тюмень стали лучшими городами России 742
  5. Россиянам напомнили, сколько продлятся новогодние каникулы 730
  6. И в завершение: Андрей Филатов подвел итоги 2022 года 491
  7. Убили и закопали на даче. В Сургуте задержали бездомного преступника, второго ищут 345
  8. Лучших сотрудников «Городских тепловых сетей» поощрили наградами 341
  9. С Нового года жители одиннадцати многоэтажек будут платить теплоэнергетикам без посредников 324
  10. ​Нижневартовский концессионер отчитался о результатах работы за год 275
  1. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 2706
  2. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 2466
  3. ​Почти подвиг 2042
  4. Проект «ДУМАть и решать». Депутатская деятельность // Вадим Майоров 2029
  5. ​В ХМАО раскрыли убийство 16-летней давности 1946
  6. ​Отмена бизнес-класса, «гостакси» вместо служебного авто, а также сокращение штата – в Югре анонсировали экономию на чиновниках 1893
  7. ​Сургутян ждет теплый Новый год 1890
  8. ​Подарок на Новый год: в Сургуте достроили первую дорогу по концессии 1883
  9. ​Маршрут на Барсову гору. Елена Игнатьевская // ONLINE 1815
  10. ​Сургутяне решили отпраздновать Новый год по-тихому 1805
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 6224
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5695
  3. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5447
  4. OBI уйдет из Сургута, но позже 5149
  5. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 4400
  6. ​Дисней уйдет из России окончательно 3999
  7. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3478
  8. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 3326
  9. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 3280
  10. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 3177

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика