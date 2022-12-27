Директор по инновациям Банка Уралсиб Дмитрий Гришин возглавил вновь созданный Комитет по инновациям в банковской отрасли Ассоциации российских банков.

Основными задачами нового комитета являются создание условий для цифровизации российских банков, поиск новых технологических решений для обеспечения развития отечественного финансового рынка, экспертиза предложений регулятора и подготовка собственных инициатив по внедрению инфраструктурных решений, которые способствуют снижению барьеров для входа на отраслевой рынок и развитию конкуренции, а также обмен опытом в сфере разработки и внедрения инноваций в банковской отрасли.

«Внедрение системы работы с инновациями требует специализированных компетенций. Средний срок, за которой работа с инновациями становиться системной и начинает приносить эффект – 18-24 месяца. Создавая этот комитет, мы уверены, что коллаборация принесет значимую пользу как банкам в поиске и внедрении инновационных решений, так и финтех компаниям, которые на этой площадке смогут презентовать свои инновационные решения широкому кругу интересантов», – отметил Дмитрий Гришин.

Банк Уралсиб является одним из лидеров рынка по цифровизации и работе с инновациями, что находит свое отражение в профильных рейтингах. В ноябре Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России по итогам первого полугодия 2022 года, согласно исследованию Skolkovo Fintech Hub.

Дмитрий Гришин работает в банковской сфере с 2005 года, в Банке Уралсиб – с 2020 года. Имеет большой опыт в работе с инновациями, в разное время занимал руководящие должности в Российском фонде технологического развития, Фонде развития промышленности. Ведет авторские курсы по финтеху при НИУ ВШЭ, эксперт Центра НТИ по распределенным реестрам на базе СПбГУ, соорганизатор летней школы мастерчейн.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.