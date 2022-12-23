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​Мобильный банк ПСБ для частных лиц вошел в тройку лучших в России

ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц

​Мобильный банк ПСБ для частных лиц вошел в тройку лучших в России
Фото: ПСБ

ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц, поднявшись с прошлого года сразу на 12 позиций. Рейтинг составлен на базе исследования Mobile Banking Rank 2022, которое провело агентство Markswebb, и оценивает функциональность и эффективность самых популярных мобильных приложений российских банков по более чем 1,5 тысячам показателей с точки зрения максимального удобства и скорости получения банковских услуг в цифровых каналах.

Эксперты Markswebb особо отметили значительное расширение функционала цифровых продуктов и сервисов ПСБ, сервис по упрощенному оформлению банковских, страховых и инвестиционных услуг, возможности самостоятельно изменять условия обслуживания по ряду банковских продуктов, управлять дополнительными услугами и лимитами по операциям. Персонализируемый дизайн интерфейса позволяет клиенту настроить главный экран приложения под свои потребности, чтобы иметь быстрый доступ к наиболее важным для пользователя продуктам и сервисам через структурированный список виджетов сразу на главной странице приложения.

«Жизнь современного человека неразрывно связана с инновациями в разных сферах, а в банковской отрасли от уровня цифровизации сервисов зависит скорость, безопасность и качество решения любых финансовых вопросов. Наша первостепенная задача - создание современных розничных продуктов и сервисов с использованием высокотехнологичных решений, отвечающих профилю каждого клиента. Мы постоянно совершенствуем цифровые сервисы, повышая качество и скорость обслуживания наших клиентов, и это нашло отражение в лидирующих позициях банка в рейтинге Mobile Banking Rank 2022», - отметил старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.


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