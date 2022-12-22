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В начале 2023 года в сургутском кампусе «Школы 21» пройдут первые отборочные интенсивы

​«Школа 21» продолжает набор на бесплатное обучение востребованным ИТ-профессиям

В начале 2023 года в сургутском кампусе «Школы 21» пройдут первые отборочные интенсивы
Фото: Сбербанк

«Школа 21» — школа программирования, созданная правительством региона совместно со Сбербанком, продолжает набор на бесплатное обучение востребованным ИТ-профессиям. Кампус школы откроется уже в начале следующего года. Первые отборочные интенсивы начнутся 27 февраля и 3 апреля 2023 года.

Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте 21-school.ru. Поступление в школу не зависит от ранее полученных знаний, результатов ЕГЭ, образования, опыта работы, навыков программирования.

«Кампус “Школы 21” в Сургуте станет точкой притяжения для всех желающих получить востребованную профессию в сфере IT, приобрести новые знания и навыки, опыт из первых рук в крупнейших технологических компаниях страны, получить предложения по трудоустройству. Для югорских компаний “Школа 21” может быть полезна в части организации обучения и переподготовки сотрудников направлениям IT, пользующихся спросом», — отметил заместитель губернатора автономного округа Алексей Охлопков.

Кампус, общей площадью более трёх тысяч квадратных метров, будет располагаться в удобной транспортной доступности. Рядом с кампусом находится общежитие Сургутского государственного университета, что позволит привлекать участников из других регионов.

«Уже более 1000 желающих подали заявки на обучение в “Школе 21” в Сургуте для участия в отборочном этапе. Это говорит о том, что создание подобного учебного заведения в округе — своевременное решение. Мы гордимся тем, что Югра станет четвёртой в России и первой на Урале территорией, где откроется бесплатная школа программирования от Сбера», — сказал управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп.

«Школа 21» предоставляет возможность всем желающим от 18 лет бесплатно получить востребованные навыки и знания в сфере ИТ. Обучение построено на уникальной методике peer-to-peer — «равный равному». Методика сочетает в себе индивидуальную и коллективную работу, что помогает развивать одновременно «гибкие» и прикладные навыки. Обучение проходит полностью в офлайн-режиме в кампусах школы. Участники занимаются на собственной геймифицированной платформе «Школы 21», разработанной совместно со «Сбером». На платформе участники выполняют проекты, ведут коммуникацию друг с другом, планируют свой день, проводят и записывают проверки заданий. Платформа позволяет быстро адаптировать и менять образовательные программы, актуализируя обучение под современные запросы рынка. Для изучения доступно более 10 направлений: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое.

На данный момент у «Школы 21» открыты кампусы в Москве, Казани, Новосибирске, в которых учатся более 4000 человек из 76 регионов России. Для половины из них — это первый опыт в программировании. Более 1800 участников уже трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны.


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