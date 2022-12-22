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​Сбер нарастил долю на рынке кредитования МСБ до 45%

В этом году Сбербанк нарастил свою долю на рынке кредитования малого и среднего бизнеса

​Сбер нарастил долю на рынке кредитования МСБ до 45%
Фото: Сбер

В этом году Сбербанк нарастил свою долю на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) на 5 п.п. – до 45%. Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбера Анатолий Попов.

Как отметил Попов, это стало возможным в том числе благодаря тому, что банк использовал финансирование в рамках программы льготного фондирования малого и среднего бизнеса на выдачу новых кредитов, а не на рефинансирование старых, как некоторые другие кредитные организации.

В этом году Сбербанк также смог привлечь новых клиентов среди самозанятых. По словам Анатолия Попова, в Сбере количество пользователей профильного сервиса «Свое дело» выросло в 1,6 раза и достигло 1,2 миллиона клиентов.


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