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Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитных карт со снятием наличных

Первое место в рейтинге заняла кредитная карта Банка Уралсиб «120 дней на максимум»

Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитных карт со снятием наличных
Банк Уралсиб

Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитных карт со снятием наличных в декабре 2022 года, который подготовил портал Выберу.ру. Первое место в рейтинге заняла кредитная карта Банка Уралсиб «120 дней на максимум» с льготным периодом 120 дней.

В ходе исследования аналитики сервиса сравнили ключевые параметры карточных продуктов: возможность бесплатного снятия наличных, лимит кредитования и лимит на снятие наличных, длительность льготного периода кредитования, процентные ставки, годовая стоимость обслуживания карты. Также учитывались размер выплат кешбэка в процентах, возможность оформления онлайн, надежность и значимость банка на рынке, и другие параметры. В рейтинг вошли продукты крупнейших банков России из Топ-100 по объемам розничного кредитования (на 01.02.2022).

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.


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