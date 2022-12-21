16+
Логотип Сиапресс
USD  69,0037   EUR  73,3389  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Больше опросов

​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 лучших интернет-банков для бизнеса

Интернет-банк Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 рейтингов лучших интернет-банков для бизнеса

​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 лучших интернет-банков для бизнеса
Банк Уралсиб

Интернет-банк Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 рейтингов лучших интернет-банков для бизнеса – как для компаний малого бизнеса, так и для индивидуальных предпринимателей. Рейтинги представлены компанией Markswebb в рамках исследования Business Internet Banking Rank – 2022.

В рейтингах банки ранжировались согласно итоговой оценке, которая формировалась из суммы весов функциональных блоков и показывала, насколько полно и удобно предприниматели могут решать свои задачи в интернет-банке. В каждом из интернет-приложений эксперты проанализировали функционал ключевых блоков ­– «Интернет-банк как платформа», «РКО», «Бухгалтерия и документооборот», «Эквайринг», «ВЭД», «Вклады», «Кредиты» и других, а также провели юзабилити-тестирование по наиболее частотным задачам, результаты которого включили в блок оценки.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года (Эксперт РА).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:22, просмотров: 45, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Образование и профориентация: итоги года. Ольга Кочурова // ONLINE 916
  2. ​В России выявили «самые пьющие» регионы 827
  3. Двое детей получили переломы, катаясь на санках в Сургутском районе 641
  4. ​Было ожидаемо, что к концу года рубль будет слабеть. Падение продолжится, но не катастрофично 633
  5. ​Рефинансируйте кредиты в Сургутнефтегазбанке и платите меньше! 619
  6. Расширяйте границы с вкладом «Восточный» от Сургутнефтегазбанка! 581
  7. ​Получите кредит в Сургутнефтегазбанке на специальных условиях! 557
  8. Подростки-вандалы разрушили снежные фигуры фестиваля «Белоснежный Яр» 303
  9. В мэрии Сургута рекомендовали носить маски 294
  10. Три автомобиля столкнулись под Нижневартовском - пострадали два человека 279
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 2760
  2. Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры 1865
  3. В Сургуте и Нижневартовске открылись новые «Фермерские островки» 1789
  4. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 1671
  5. ​В Сургуте снесли популярный среди горожан овощной киоск 1667
  6. Пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске будут сносить 1589
  7. Рынок первичной недвижимости Сургута: итоги года 1556
  8. В Нижневартовске школьники уйдут на дистанционное обучение 1533
  9. У Сургутской станции скорой медпомощи сменится главврач 1529
  10. Ледовые городки, елки и гирлянды: Сургут преображается к Новому году 1482
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5808
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5201
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5194
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5009
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4972
  6. OBI уйдет из Сургута, но позже 4624
  7. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3998
  8. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3443
  9. ​Дисней уйдет из России окончательно 3369
  10. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3056

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика