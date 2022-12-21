Волонтеры Банка Уралсиб в Екатеринбурге оказали поддержку Благотворительному фонду помощи бездомным животным.

Сбор средств инициировали сотрудники подразделений, обслуживающих малый бизнес, к акции с энтузиазмом присоединились и другие работники Банка Уралсиб в Екатеринбурге. На собранные деньги были приобретены одеяла, подушки для собак и кошек, 48 кг кормов, более 50 кг разных продуктов, лекарства и множество других необходимых вещей.

Группа наиболее активных волонтеров Уралсиба посетила одну из точек временного содержания бездомных животных Фонда, где более 200 кошек и собак живут в ожиданиии своих хозяевов. Животные попадают сюда из ветеринарных клиник, если хозяева их не забирают. Часто небезразличные граждане подбирают брошенных животных на улице и отдают их в приют. У большинства питомцев очень непростые судьбы.

Сотрудники банка передали работникам центра все собранные и купленные для питомцев вещи. Многие «уралсибовцы» приехали целыми семьями, вместе с детьми. Волонтерам дали возможность погулять с собаками и кошками, в результате такого общения гости получили огромный заряд добрых эмоций.

«Когда мы с коллегами решили организовать это мероприятие, я и подумать не могла, сколько отзывчивых или небезразличных людей работает у нас в Банке. В ближайшем будущем мы планируем посетить другие точки Фонда, уже сейчас начался сбор средств. Вместе с коллегами мы будем рады видеть всех желающих и на следующих выездах. Добрые дела нужно продолжать», – отметила Яна Гаврилова, Директор по продажам транзакционных продуктов клиентам премиального сегмента малого бизнеса Банка Уралсиб в Екатеринбурге.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» www.uralsib.ru

«Благотворительный фонд помощи бездомным животным», www.helpanimals.ru – некоммерческая организация, которая была создана в 2008 году группой жителей Екатеринбурга, верящих, что они в силах помочь братьям нашим меньшим. За время существования Фонда его волонтерам удалось спасти жизнь нескольким тысячам кошек и собак. Фонд существует на собственные средства активистов и волонтеров, а также на пожертвования неравнодушных граждан. Всего под опекой Фонда находится более 700 питомцев, оказавшихся в трудной ситуации.