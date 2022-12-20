Только для зарплатных клиентов - сотрудников ПАО «Сургутнефтегаз» и его дочерних обществ действует дополнительная скидка 0,5% годовых на кредиты «Потребительский», «Потребительский-онлайн», «Альтернативный» (рефинансирование), а также дополнительная скидка 0,5% годовых для клиентов Премиального Банкинга (скидки суммируются)!

Только в декабре мы вернем проценты по кредиту за первый месяц! Условия акции:



1. Подайте заявку на кредит «Потребительский», «Потребительский Онлайн», «Легкий», «Легкий Онлайн» с 1 по 25 декабря 2022 года с оформлением страхования в страховой компании, аккредитованной АО БАНК «СНГБ».



2. 29 декабря методом случайной выборки будут определены 23 победителя, которым вернется сумма начисленных за первый месяц процентов в виде СНГБ-бонусов/миль.

В случае выигрыша вам поступит SMS или PUSH-уведомление. Для получения выигрыша необходимо быть подключенным к Программе лояльности банка.

Рассчитайте платеж по кредиту (ставка указывается без учета скидки)

Подайте заявку на сайте, в офисе СНГБ или приложении СНГБ Онлайн.



В случае выигрыша вам поступит SMS или PUSH-уведомление. Для получения выигрыша необходимо быть подключенным к Программе лояльности банка.