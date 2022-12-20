Копите на свои мечты вместе с вкладом «Новый сезон» по увеличенной ставке – 7% годовых.
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Копите на свои мечты вместе с вкладом «Новый сезон» по увеличенной ставке – 7% годовых.
Откройте вклад до 31 декабря 2022 года в приложении СНГБ Онлайн и выиграйте до 10 000 СНГБ-бонусов/ миль!
Анна Калугина
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