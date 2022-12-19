Не знаете где выгодно открыть счет в юанях? Есть предложение!
Встречайте акцию СНГБ по открытию счета «С нами выгодно и просто!» в юанях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая позволяет:
• Совершать покупку или продажу китайских юаней по биржевому курсу.
• Совершать переводы в юанях клиентам других банков.
• Безопасно совершать сделки с функцией агента валютного контроля.
И все это с комиссией всего 0,15%!
Открытие и обслуживание счета - бесплатно!
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Акция действует до 30.12.2022 г.