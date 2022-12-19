Копите мили? С подпиской «Комфорт» это делать еще приятнее! Совершайте выгодные покупки и путешествуйте с повышенным начислением СНГБ-миль!



Условия подписки:

Повышенное начисление СНГБ-миль: до 2.3% от оборота по картам Visa Platinum/ Platinum Premium и до 3.5% для Visa Signature.

Переводы по Системе быстрых платежей до 250 тыс. руб./мес. с картсчета Подписки.

Бесплатное снятие наличных денежных средств в банкоматах других банков. Вы сможете снимать 25 000 рублей в месяц без комиссии по всей России. Если Ваша зарплата поступает на карту СНГБ, то можете снимать любую сумму без комиссии за пределами г. Сургута.

Бесплатное обслуживание карт, счет которых подключен к Подписке.



Стоимость подписки: 1 месяц 360 рублей, 3 месяца 860 рублей, 6 месяцев 1800 рублей.