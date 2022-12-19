Условия акции:
1. Подайте заявку на кредит
«Потребительский», «Потребительский Онлайн», «Легкий», «Легкий Онлайн» с 1 по
25 декабря 2022 года с оформлением страхования в Сургутнефтегазбанке;
2. 29 декабря методом случайной выборки будут определены 23 победителя, которым вернется сумма начисленных за первый месяц процентов в виде СНГБ-бонусов/миль.
Рассчитайте платеж по кредиту
В случае выигрыша вам поступит SMS или PUSH-уведомление. Для получения выигрыша необходимо быть подключенным к Программе лояльности банка.