Условия акции:

1. Подайте заявку на кредит «Потребительский», «Потребительский Онлайн», «Легкий», «Легкий Онлайн» с 1 по 25 декабря 2022 года с оформлением страхования в Сургутнефтегазбанке;

2. 29 декабря методом случайной выборки будут определены 23 победителя, которым вернется сумма начисленных за первый месяц процентов в виде СНГБ-бонусов/миль.

Рассчитайте платеж по кредиту

В случае выигрыша вам поступит SMS или PUSH-уведомление. Для получения выигрыша необходимо быть подключенным к Программе лояльности банка.