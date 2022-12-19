Переведите зарплату в Сургутнефтегазбанк и выиграйте до 50 000 бонусных рублей!
Как принять участие в акции?
1. Переведите зарплату в СНГБ.
2. Получите первое зачисление заработной платы.
7 февраля методом случайной выборки будут определены победители, которые получат вознаграждение в виде СНГБ-бонусов / миль:
- 3 победителя, выполнивших условия конкурса в период с 1 декабря 2022 года по 15 января 2023 года, – 50 000 СНГБ-бонусов / миль;
- 5 победителей, выполнивших условия конкурса в период с 16 декабря 2022 года по 6 января 2023 года, – 25 000 СНГБ-бонусов / миль;
- 15 победителей, выполнивших условия конкурса в период с 7 января по 31 января 2023 года, – 10 000 СНГБ-бонусов / миль.
Оформить карту можно в любом офисе банка или на сайте sngb.ru.
Акция действует при отсутствии зачислений
заработной платы на карту/счет СНГБ в период с 1 июня по 30 ноября 2022. Для
получения выигрыша необходимо быть подключенным к Программе лояльности банка.
В случае выигрыша вам поступит SMS или PUSH-уведомление.