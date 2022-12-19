Переведите зарплату в Сургутнефтегазбанк и выиграйте до 50 000 бонусных рублей!

Как принять участие в акции?

1. Переведите зарплату в СНГБ.

2. Получите первое зачисление заработной платы.

7 февраля методом случайной выборки будут определены победители, которые получат вознаграждение в виде СНГБ-бонусов / миль:

3 победителя, выполнивших условия конкурса в период с 1 декабря 2022 года по 15 января 2023 года, – 50 000 СНГБ-бонусов / миль;

5 победителей, выполнивших условия конкурса в период с 16 декабря 2022 года по 6 января 2023 года, – 25 000 СНГБ-бонусов / миль;

15 победителей, выполнивших условия конкурса в период с 7 января по 31 января 2023 года, – 10 000 СНГБ-бонусов / миль.

Оформить карту можно в любом офисе банка или на сайте sngb.ru.

Акция действует при отсутствии зачислений заработной платы на карту/счет СНГБ в период с 1 июня по 30 ноября 2022. Для получения выигрыша необходимо быть подключенным к Программе лояльности банка.



В случае выигрыша вам поступит SMS или PUSH-уведомление.