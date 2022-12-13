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​Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами

Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики провел итоговое за 2022 год заседание

​Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами
Фото: ПСБ

Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) провел итоговое за 2022 год заседание, на котором заслушал доклад и.о. президента ВФЛА Ирины Приваловой, а также внес ряд рекомендаций для исполнения на 2023 год и предложил новую концепцию работы федерации.

Перед началом заседания глава ПСБ и председатель попечительского совета ВФЛА Петр Фрадков поблагодарил попечителей за работу и внимание к легкой атлетике, а руководство ВФЛА - за активную позицию в вопросах восстановления федерации.

«Важно не останавливаться на достигнутом. Мы понимаем, что наша работа строится по двум направлениям. С одной стороны, восстановление позиций ВФЛА на международной арене, с другой - поддержание легкой атлетики в нашей стране. Оба направления должны развиваться семимильными шагами. Уходящий год стал для ВФЛА судьбоносным: мы собрали попечительский совет, который ведет продуктивную деятельность, и в целом ВФЛА успешно выполнила условия дорожной карты. Мы рады, что ВФЛА выполняет наши рекомендации по развитию регионов и региональных федераций, улучшению качества соревнований, увеличению количества детских и юношеских стартов и развитию самой федерации в целом», - сказал Петр Фрадков.

Он выразил уверенность в том, что все любители легкой атлетики в России хотят видеть более качественную инфраструктуру, большее количество секторов на стадионах, модернизированных покрытий, увеличенное количество детских школ и высоких результатов спортсменов. Рекомендации попечительского совета помогут ВФЛА создать четкую спортивную вертикаль. При этом, по словам Петра Фрадкова, реализация всех поставленных задач требует правильных управленческих решений. Компетенции должны быть строго разграничены между президиумом и руководством ВФЛА, а решения должны быть экономически оправданы.

Так, по итогам заседания попечительский совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА и легкой атлетики как спорта на срок до 2030 года. Стратегия определит четкие цели и задачи, позволит контролировать ключевые показатели эффективности руководства, сотрудников и отделов ВФЛА, а также будет направления на внедрение показателей выполнения условий пост восстановления.

Еще одним вопросом, за который проголосовали члены попечительского совета, стало увеличение количества членов президиума за счет привлечения представителей Совета региональных федераций и специалистов в области права, финансов, управления, маркетинга, общественной деятельности и иных профильных для президиума вопросов.

Кроме того, было рекомендовано усилить работу по взаимодействию с региональными федерациями легкой атлетики - членами ВФЛА, в том числе предусмотреть справедливое распределение между региональными федерациями целевых отчислений, получаемых от организаторов азартных игр согласно Федеральным законам.

Другим элементом популяризации легкой атлетики и привлечения дополнительных спонсорских средств рекомендовано проведение коммерческого турнира высокого уровня, аналогичного международному, с приглашением ведущих легкоатлетов и выплатой призовых спортсменам и тренерам.

Каждая рекомендация имеет свои сроки выполнения, которые также утвердили члены попечительского совета.


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