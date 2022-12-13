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​ПАО «БАНК УРАЛСИБ» завершил сделку с АО КБ «Ситибанк»

Банк Уралсиб завершил сделку по покупке портфеля потребительских кредитов физических лиц у АО КБ «Ситибанк»

​ПАО «БАНК УРАЛСИБ» завершил сделку с АО КБ «Ситибанк»
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб завершил сделку по покупке портфеля потребительских кредитов физических лиц у АО КБ «Ситибанк».

В состав приобретенного портфеля входят потребительские кредиты без залогового обеспечения, дальнейшее обслуживание которых с момента покупки портфеля будет производиться в Банке Уралсиб.

Приобретенный портфель обладает высоким кредитным качеством, дает возможность существенного увеличения клиентской базы в Москве и Санкт-Петербурге и способствует росту доходности активов банка.

Банк Уралсиб стремится постоянно развивать свои розничные продукты и услуги, формировать оптимальные предложения и удобные пользовательские сервисы, с учетом лучших рыночных практик, мнений клиентов и партнеров. Для своих новых клиентов банк рад предоставить финансовые продукты и клиентский сервис, отвечающие самым современным стандартам банковского обслуживания.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.


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