В ХМАО средняя сумма действующего вклада на ребенка в Сбербанке в этом году выросла

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя сумма действующего вклада на ребенка в Сбербанке в этом году выросла до 266 тысяч рублей. В прошлом году она составляла 250 тысяч рублей.

Всего в Сбербанке на территории Югры сейчас действует 7,5 тысячи вкладов, открытых на детей и подростков. Общая сумма таких вкладов превышает 2 млрд рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Больше половины «детских» вкладов открываются на срок от двух лет и более, чтобы к совершеннолетию ребенка скопить первый капитал для оплаты высшего образования, первой машины или взноса на квартиру. Как правило, открывают такие вклады родители, но пополнять его может вся семья, включая бабушек и дедушек. Отличительная особенность вклада в том, что деньги принадлежат только ребенку, поэтому такой вклад нельзя арестовать, и даже при разводе родителей сбережения останутся у ребенка».

Чтобы открыть вклад на ребенка, родителям необходимо обратиться в офис банка, предоставив паспорт и ИНН. Также необходимо иметь с собой свидетельство о рождении ребенка, если ему еще нет 14 лет, или паспорт, если ему от 14 до 18 лет. С 14 лет подросток может самостоятельно открыть счёт или вклад в банке, если у него есть паспорт. Сделать это можно в приложении СберБанк Онлайн или в офисе банка.

Несмотря на то, что вклад открывается родителями, владельцем денег является ребенок. Достигнув 14-летнего возраста, подросток может сам снимать накопленные проценты. С 18 лет владелец накоплений может полностью снять все деньги. Родители тоже могут совершать расходные операции по вкладу ребенка младше 14 лет, но для этого потребуется предоставить письменное разрешение органа опеки и попечительства.