16+
Логотип Сиапресс
USD  62,9103   EUR  66,1087  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Золото и точка» от СК Уралсиб Жизнь

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Золото и точка»

​Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Золото и точка» от СК Уралсиб Жизнь
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Золото и точка» в рамках страховой программы «Верное решение» от Страховой компании Уралсиб Жизнь. Оформить полис с новой стратегией можно в любом отделении Банка Уралсиб.

«Сейчас на рынке золота сложилась благоприятная ситуация для покупки. Вероятность роста золота значительно выше, чем вероятность снижения, поскольку большинство сценариев развития событий, на наш взгляд, будут благоприятными для золота», – отмечает директор по инвестициям СК Уралсиб Жизнь Сергей Петряков.

«Золото и точка» - это инвестиционная стратегия с коэффициентом участия с вложениями в золото (индекс LBMA gold). Минимальный порог входа в стратегию – 100 000 рублей. Срок инвестирования – 4 года. Коэффициент участия (далее КУ) зависит от размера инвестируемого капитала: при взносе до 1,5 млн рублей – КУ равен 60%, при инвестировании свыше 1,5 млн рублей – КУ равен 70%. Размер дополнительного инвестиционного дохода в стратегии рассчитывается* с учетом величины вложенного капитала, коэффициента участия, доходности индекс LBMA gold за 4 года, курсов валюты инвестирования на даты начала инвестирования и окончания договора.

На протяжении всего срока программы действует страховая защита. В случае наступления страхового события (уход из жизни по любой причине) выгодоприобретатели по полису получают 100% вложенных клиентом средств и дополнительный инвестиционный доход, а в случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая**, выгодоприобретатели получают 200% вложенного капитала и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой фиксированного или потенциально неограниченного дохода в зависимости от выбранной стратегии. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Рассчитывается по формуле: ДИД = вложенный капитал клиента * доходность индекса за 4 года * КУ * курс валюты инвестирования по отношению к рублю, определенный ЦБ РФ на дату окончания договора*курс валюты инвестирования по отношению к рублю, определенный ЦБ РФ на дату начала инвестирования.

**Уход из жизни застрахованного лица в результате несчастного случая, произошедшего при авиакатастрофе, кораблекрушении, крушении поезда или при ДТП в общественном транспорте.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:51, просмотров: 109, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 1694
  2. ​Под завалами дома в Нижневартовске обнаружили тело женщины 524
  3. В правительстве Югры назвали число погибших при взрыве газа в Нижневартовске 485
  4. Двое пострадавших в ЧП в Нижневартовске остаются в тяжелом состоянии 470
  5. Путин рассказал, на что уйдет больше всего денег из государственной казны 435
  6. Россиян попросили выбрать меры поддержки рождаемости 411
  7. Что делать с неотгуленным отпуском? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 380
  8. ​В Сургуте открыли посвященную добровольцам фотовыставку 368
  9. Невнимательный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Нижневартовске 341
  10. Около 30% югорчан боятся увольнения в ближайшее время 338
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 4631
  2. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 3442
  3. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3219
  4. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 2481
  5. Старшая медсестра травматологической больницы в Сургуте пойдет под суд 2157
  6. ​В Сургуте пытаются продать пентхаус с водопадом за 130 млн рублей 2064
  7. Сургутский район будет сотрудничать с Крымом в сфере развития промышленности 2025
  8. ​В Сургуте – рекордный 40-миллиардный бюджет. Как повлиять на его распределение и расходование 2017
  9. Шесть человек погибли при взрыве в жилом доме Нижневартовска 2015
  10. ​Дисней уйдет из России окончательно 1989
  1. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 5222
  2. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 4909
  3. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 4631
  4. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4151
  5. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 3888
  6. Анна Линкер: «На форуме «Независимость в движении» мы увидели людей с неограниченными возможностями» 3863
  7. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3693
  8. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 3646
  9. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 3442
  10. ​Еще одна метастаза 3341

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика