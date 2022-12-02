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​Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов

Сбер открыл в Екатеринбурге свой первый технологический хаб для ИТ-специалистов

​Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов
Фото: Сбер

Сбер открыл в Екатеринбурге свой первый технологический хаб для ИТ-специалистов. Он соответствует уникальным стандартам и передовым технологиям Сбера, впитавшим лучшие мировые практики проектирования офисных пространств формата Agile. Хаб торжественно открыли заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В технохабе созданы приятные условия для эффективной и комфортной работы, общения и обмена опытом. Здание рассчитано на 1700 рабочих мест, также в нём множество дизайнерских пространств разного формата. На каждом этаже расположены коворкинговые и рекреационные зоны, кофе-поинты. Многофункциональные залы для проведения мероприятий вмещают до 150 человек. Они отлично подойдут для проведения митапов, хакатонов, презентаций, конференций и других событий.

Центр адаптации для новых ИТ-сотрудников (IT Bootcamp) поможет новичкам быстро погрузиться в работу в Сбере и свои проекты, получить все необходимые знания и навыки, чтобы уже с первых дней адаптация проходила максимально эффективно.

Для смены деятельности, психологической разгрузки и поддержания здорового образа жизни сотрудники смогут посетить фитнес-зал, воспользоваться различными кафе и ресторанами, террасой с каскадными скамьями и зоной барбекю. На первом этаже, который открыт для всех жителей и гостей города, можно также поесть в зонах общественного питания, снять или положить средства в терминале самообслуживания и даже получить посылку.

Технохаб находится в новом бизнес-центре NEBOPLAZA, который стал лауреатом премии Arendator Awards 2020 в номинации «Лучший федеральный проект бизнес-центра класса А». Из панорамных окон открывается прекрасный вид на исторический центр города и набережную реки Исеть.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер — крупнейшая технологическая компания в стране, в которой работают 45 тысяч разработчиков, архитекторов и дата-сайентистов. Мы очень тщательно подходим к обустройству зданий, где трудятся наши сотрудники. Оборудуем их по последнему слову техники, применяем зелёные стандарты строительства и ресурсосберегающие технологии, в том числе на основе искусственного интеллекта. Каждый функциональный элемент такого офиса, от дизайна интерьеров до оборудования рабочих мест, должен содействовать эффективной работе и хорошему настроению. В новых офисах мы создаём пространства, в которые хочется приходить каждый день. Уверен, что наш технохаб в Екатеринбурге станет центром притяжения для лучших ИТ-специалистов не только региона, но и всей страны. В ближайшие два года мы откроем ещё несколько подобных объектов в других городах России».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

«Сегодня мы с вами не просто открываем первый в России технологический хаб Сбера. Мы открываем новое окно возможностей для цифровой трансформации нашего региона. Уверен, что на этой площадке будет разработано множество уникальных цифровых продуктов и решений, вырастет не одно поколение сильнейших IT-специалистов. Сейчас это особенно важно для укрепления технологического суверенитета Свердловской области и всей страны».

В Екатеринбурге присутствуют подразделения IT департаментов ключевых бизнес направлений Сбербанка – розничного, корпоративно-инвестиционного, благосостояния и других. Наши специалисты участвуют в создании, развитии и поддержке самых передовых продуктов и сервисов компании, среди которых Сбербанк Онлайн, ДомКлик, СберИнвестиции, а также в сопровождении цифровой облачной платформы Platform V.


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