Банк Уралсиб открыл в Екатеринбурге офис, ориентированный на работу с малым бизнесом

Банк Уралсиб открыл в Екатеринбурге новый Центр малого бизнеса. Это уже второй в Екатеринбурге офис, ориентированный только на работу с предприятиями малого бизнеса. Центр расположился в самом оживленном районе Екатеринбурга – в здании Бизнес-центра «Европа» (ул. Ленина, д. 25).

Екатеринбург стал первым в России городом, где стартовал проект Уралсиба по созданию сети офисов нового формата. Первый Центр малого бизнеса Уралсиба открылся в Екатеринбурге почти год назад, 25 ноября 2021. За это время он привлек на обслуживание более 2000 клиентов.

Екатеринбург был выбран в качестве пилотного региона, что обусловлено большой емкостью и высоким потенциалом роста сегмента МБ на локальном рынке. Проект очень быстро показал свою эффективность и был масштабирован на всю региональную сеть Банка. Центры малого бизнеса открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Воронеже, Новосибирске, Ростове и ряде других городов, новый центр в Екатеринбурге стал 20-м по счету.

В мероприятии приняли участие начальник управления региональной сети малого бизнеса Галина Грачева, управляющий филиалом Банка Уралсиб в Екатеринбурге Александр Киреев, а также ряд ключевых менеджеров направления корпоративного и малого бизнеса Уралсиба из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска.

Новая сервисная модель, которая начала внедряться в 2021 году, была нацелена на улучшение качества обслуживания предпринимателей и расширение доли Уралсиба в этом сегменте рынка. В рамках проекта работа с малым бизнесом была выделена в отдельное направление с отдельным составом менеджеров, в задачи которых входит не только обслуживание, но и привлечение клиентов. Следующим этапом реализации данной стратегии стало создание сети специализированных Центров малого бизнеса.

«Сегодня практически юбилейная дата – 1 год со дня, когда мы торжественно открыли первый Центр малого бизнеса Уралсиба. И это уже наш 20-й Центр, созданный в рамках этого формата. Символично, что мы вернулись в Екатеринбург и снова встретились здесь. Успеху новой стратегии мы во многом обязаны коллегам из Екатеринбурга, их энергии, профессионализму и энтузиазму. Благодаря им проект начал давать результаты, и мы увидели необходимость масштабировать его на всю страну. Хочу поблагодарить уральцев за отличную работу и пожелать дальнейших успехов в развитии бизнеса», – отметила Галина Грачева на открытии Центра малого бизнеса.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.