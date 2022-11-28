Лариса Тандалова, заведующая детской поликлиникой, о работе и пенсии

Лариса Петровна Тандалова - заведующая детской поликлиникой и клиент Ханты-Мансийского НПФ. Поговорили с ней о работе и пенсии.

В педиатрию Лариса Петровна пришла, можно сказать, случайно. Любовью к этой профессии ее заразила младшая сестра, которая буквально с детского сада хотела стать врачом, и она, глядя на неё, стала много читать о врачах, о медицинских сёстрах, о работе медиков в годы Великой Отечественной войны и тоже заболела этой профессией.

Окончив 10 классов, Лариса Петровна поступила в Тюменский государственный медицинский институт, на педиатрический факультет, и успешно окончила его в 1985 году. С 1987 года она работает в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска, которая стала ей уже родной.

«Коллеги для меня – вторая семья, ведь большую часть времени мы все проводим на работе. Я безумно люблю своих коллег, безумно люблю наших маленьких пациентов, с удовольствием общаюсь с родителями и максимально стараюсь, чем могу, помогать всем, кто ко мне обращается», – отмечает Лариса Петровна.

Клиентом Ханты-Мансийского НПФ Лариса Петровна стала еще в 2006 году, как только узнала о программе «Две пенсии для бюджетников». Ее привлекло в этой программе то, что сколько средств она сама перечисляет на пенсионный счет от своей заработной платы, ровно такую же сумму вносит округ.

«Ханты-Мансийский НПФ – это надёжность и стабильность моего будущего. Это гарантия того, что я смогу путешествовать, что я смогу покупать необходимые мне вещи, смогу помогать детям и внукам. И, конечно, немаловажно то, что эти средства могут передаваться по наследству. А когда я выйду на пенсию и стану уже настоящим неработающим пенсионером, 30% своих накоплений я смогу потратить буквально сразу же».

Программа «Две пенсии для бюджетников» реализуется с 2004 года Правительством Югры совместно с Ханты-Мансийским НПФ. Взносы участников программы софинансируются из окружного бюджета, а Ханты-Мансийский НПФ начисляет на пенсионный счет гарантированный доход.

В программе участвует 49 781 бюджетник, из них 14 996 – медицинские работники.

Узнать подробнее об уникальной пенсионной программе можно на сайте двепенсии.рф.