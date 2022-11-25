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​Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-5 дебетовых доходных карт

Флагманский карточный продукт Банка Уралсиб признан лучшим среди дебетовых доходных карт

​Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-5 дебетовых доходных карт
Фото: Банк Уралсиб

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила Топ-5 рейтинга дебетовых карт с процентом на остаток в ноябре 2022 года, по версии портала Банки.ру. Банки в рейтинге ранжированы по размеру максимальной ставки начисления процентов на остаток.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Максимальная ставка 11% годовых по карте «Прибыль» начисляется на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно в первый месяц после ее оформления – вне зависимости от суммы трат по карте, и во второй месяц – при сумме покупок по карте от 10 тыс. рублей в месяц. С третьего месяца ставка составляет 7,5% годовых при сумме трат от 10 тыс. рублей в месяц. Если расходовать меньше 10 тыс. рублей, то ставка снизится до 0,1% годовых за расчетный период. Проценты начисляются на ежедневный остаток на счете в течение месяца. На сумму, которая превышает 500 тыс. рублей, проценты не начисляются.

Обслуживание карты бесплатное, если совершать покупки по ней на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. В ином случае – 99 рублей в месяц. Снятие наличных без комиссии доступно в банкоматах банка и партнеров банка.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.


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