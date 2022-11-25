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​ВТБ и Почта России запустили оплату доставки посылок через Систему быстрых платежей

ВТБ и Почта России реализовали возможность по оплате доставки посылок через Систему быстрых платежей

​ВТБ и Почта России запустили оплату доставки посылок через Систему быстрых платежей
Фото: ВТБ

ВТБ и Почта России реализовали возможность по оплате доставки посылок через Систему быстрых платежей. Сервис доступен в крупных городах по всей России. Для этого потребуется всего два клика на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Когда посылка поступит в отделение Почты России, клиент может выбрать способ расчетов через СБП (при оформлении доставки в мобильном приложении) или отсканировать уникальный QR-код камерой смартфона (при оформлении на сайте). После этого останется только подтвердить списание средств в приложении мобильного банка, которое система откроет автоматически. До конца 2023 года появится возможность оплачивать через СБП все онлайн- и офлайн-услуги компании.

«Внедрение Системы быстрых платежей в Почте России – масштабный проект, который реализуется в несколько этапов. Вначале мы подключили мгновенную оплату доставки на сайте и в приложении, далее планируем интеграцию СБП во всех отделениях на территории РФ, затем в почтаматах и курьерской службе доставки. Конечно, в зависимости от приоритетности этапы подключения могут меняться. Эффективность внедрения этого транзакционного продукта подтверждается нашей аналитикой: по сравнению с началом года спрос на проведение C2B-платежей по СБП вырос более чем в 10 раз. Уверен, что Почта России мгновенно ощутит положительный эффект от внедрения этого сервиса», — отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ.

«Смартфоны прочно вошли в нашу жизнь и, по сути, уже стали продолжением руки современного человека. Почта активно развивает мобильные сервисы и все больше уделяет внимание сокращению времени на получение той или иной услуги, а также безопасности данных. Расчеты через Систему быстрых платежей – это удобно. За месяц работы пилотного проекта уже 8% заказов на доставку в мобильном приложении Почты клиенты оплачивали через СБП. В дальнейшем мы будем переводить все услуги компании на оплату по ссылке или QR-коду без использования банковской карты», – прокомментировала руководитель бизнеса «Финансовые технологии» Почты России Алёна Бочарова.

Справка: АО «Почта России» - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий более 300 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий РФ. В региональную сеть Почты России включены 38 тысяч отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис компаниям электронной торговли. Офисы Почты России на сегодняшний день открыты в Китае и Германии, в Финляндии и Великобритании действуют места обмена почтой.


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