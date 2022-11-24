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​Черная пятница в Сургуте началась! Квартиры в пяти проектах ССТ с выгодой до 500 000 ₽

Если вы уже давно приглядываетесь к квартирам от ССТ — самое время действовать.

​Черная пятница в Сургуте началась! Квартиры в пяти проектах ССТ с выгодой до 500 000 ₽
Фото: ССТ

— При покупке студии с двумя спальнями в финальном доме квартала «Булгаков» вы получите преференцию в 200 000 ₽. На выбор представлено девять планировок. Это квартиры с просторной кухней-гостиной, гардеробной, альков-нишами и французскими балкончиками.

в доме «Zima» преференция на покупку квартиры — 500 000 ₽*. Дополнительный бонус: место в подземном паркинге в комплекте.

— В доме «Клюква» с выгодой до 300 000 ₽ можно забронировать студию с одной спальней**. А с преференцией в 200 000 ₽ — самую большую солнечную студию с двумя спальнями площадью 65,6 м². Также действует специальная сниженная ставка по ипотеке — 4,3%. Дисконт от ССТ и Сбербанка — минус 1,4%.

— Возможно именно вы станете обладателем последней квартиры в готовом доме «Азбука», студии с двумя спальнями площадью 61,3 м² по привлекательной цене — 7 590 000 ₽

— Если вам по душе концепция дома с северным характером, присмотритесь к планировкам готового дома «Severin». Здесь действует выгода в размере 200 000 ₽ на последние три студии с двумя спальнями площадью 60,7 м², 60,1 м², 61,7 м².

Сделать индивидуальный расчет преференций, записаться на экскурсию и забронировать квартиру можно исключительно у менеджеров отдела продаж. Звоните, чтобы назначить удобную дату и время встречи: +7 (3462) 77-95-89

Специальные предложения действительны до 30.11.2022 года включительно.

*Предложение ограничено, не распространяется на квартиры площадью 42,64 м² и 61,22 м²

**В акции не участвует студия с одной спальней площадью 40,4 м²


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